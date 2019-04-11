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04. 11. 2019

Комиссию по защите бизнеса возглавил премьер

Комиссию по защите бизнеса возглавил премьер-министр Алексей Гончарук, свидетельствует обнародованное на Урядовом портале правительственное постановление от 16 октября.

Согласно документу, секретарем комиссии должен стать советник главы Кабмина, в ее состав также войдут заместители министра юстиции, министра внутренних дел, министра экономики, замглавы СБУ, замдиректора Госбюро расследований, замдиректора НАБУ, а также секретарь Нацинвестсовета и бизнес-омбудстмен.

Как указано в постановлении, комиссия перед рассмотрением жалобы будет направлять ее бизнес-омбудсмену для предварительной оценки и на протяжении трех рабочих дней.

Полномочия комиссии позволяют ей инициировать привлечение к ответственности за нарушения норм законодательства представителей госорганов, органов местного самоуправления и должностных лиц.

Напомним, Украина поднялась сразу на семь пунктов в рейтинге Doing Business-2020 и заняла 64 место среди 190 стран. 

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Источник: korrespondent.net
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