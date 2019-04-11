Год без Кати. Как расследуют дело Гандзюк

В понедельник, 4 ноября, исполняется год с дня смерти херсонской активистки и сотрудницы мэрии Херсона Екатерины Гандзюк. На данный момент в деле об убийстве Кати к уголовной ответственности привлечены 8 человек, только 5 отбывают наказание. Всех заказчиков нападения на активистку правоохранители так и не назвали, но обещают это сделать.

Корреспондент.net выяснил, как развивается дело сейчас.

Исполнители

Пятеро людей, которые отбывают наказание в тюрьме, это непосредственные исполнители нападения на Гандзюк – так называемая “группа Торбина”.

Следствие установило, что Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова к участию в покушении. Именно они провели нападение на Гандзюк, облив ее верной кислотой. В июне 2019 Торбина приговорили к 6,5 годам лишения свободы, а непосредственного нападающего Никиту Грабчука – к 6 года тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

Еще одним фигурантом дела является помощник экс-нардепа Николая Паламарчука Игорь Павловский. Его обвиняют в сокрытии преступления. В СБУ сообщили, что досудебное следствие по этому делу завершено, а обвинительный акт передали в суд.

Организаторы и заказчики

Криминального авторитета и бывшего осужденного Алексея Левина следствие считает одним из организаторов преступления. Он бежал из страны еще в августе 2018 года и находится в международном розыске. В СБУ говорят, что ему помогали бежать работники полиции, сейчас эти данные проверяют. Также в СБУ установили, что родным подозреваемых по делу Гандзюк платили за молчание по делу об убийстве. Финансирование родных подозреваемых осуществлялось по указанию Левина. Розыск Левина – главная сложность в следствии, подчеркивают в СБУ.

В качестве заказчика нападения на Гандзюк следствие рассматривает председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Ранее о н был задержан, но вышел под залог в 2,4 миллиона гривен. У Мангера забрали паспорт, он не может покинуть страну. При этом в СБУ не исключают, что заказчик был не один.

"Нам удалось установить непосредственно исполнителей, Торбин – организатор, Левин – еще один организатор и Мангер – организатор и заказчик, один из заказчиков. Мы считаем, что заказчик был не один. И скорее всего, были лица, которые были в курсе того, что готовится это преступление… Если бы заказчик был один, мы бы сегодня сказали "все, следствие завершено, завершено на Мангере". Но мы этого не говорим, мы продолжаем работать", - заявил начальник следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

Отец Екатерины Гандзюк рассказывал, что после нападения его дочь неоднократно называла фамилии возможных заказчиков - Мангер, Рищук и Гордеев.

Андрей Гордеев – экс-глава Херсонской областной государственной администрации, Евгений Рищук - его бывший заместитель. Из них только Мангер официально является фигурантом дела и имеет статус подозреваемого. Все трое свою причастность к нападению на Гандзюк категорически отрицают.

Продолжение следствия

СБУ обещает “в ближайшее время” показать “весомые результаты” в деле Гандзюк. Следствие п проходит в пределах пяти уголовных производств под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

"Служба рассматривает все версии, которые могли стать причиной нападения на Катерину, прежде всего связанные с ее обвинениями должностных лиц области в злоупотреблениях", - подчеркнул Тиводар.

Он также сообщил, что схема поджога Алешковского леса для дальнейшей вырубки, о которой писала Гандзюк, рассматривается как один из ключевых мотивов нападения на нее.

Генпрокурор Руслан Рябошапка тоже обещает результаты в ближайшее время, говорит, что следствие с сентября сильно продвинулось.

Акция

В понедельник 4 ноября во многих городах Украины и мира пройдут акции Год без Кати.

Киеве организаторы приглашают всех неравнодушных граждан 4 ноября в 19:00 прийти к Офису президента на Банковой. Инициаторы акции пригласили и главу государства Владимира Зеленского прийти и поставить свечу в память об их подруге. Отец Гандзюк Виктор также пригласил президента Владимира Зеленского на акцию.

“Приходите. Я буду ждать вас на акции в Киеве у Офиса президента. Почтите вместе с нами светлую память Кати. Покажите, что вы на нашей стороне, а не с обнаглевшими региональными элитами", - заявил Виктор Гандзюк.

Источник: korrespondent.net