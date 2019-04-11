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04. 11. 2019

Названы главные прогульщики Рады в октябре

Названы фамилия 16  народных депутатов, которые в течение октября без уважительных причин, таких как командировка, отпуск или больничный, пропустили более 30% голосований в Верховной Раде, 4 ноября сообщает общественное движение "Чесно".
 
Указывается, что в октябре Рада работала в сессионном зале 10 дней, провела 17 заседаний, на которых было 476 голосований.
 
Больше всего голосований пропустил нардеп-списочник Виталий Данилов из фракции "Батькивщина" – его не было во время 97% голосований. Завершает список 16 нардепов-прогульщиков внефракционный мажоритарщик Олесь Довгий, пропустивший почти 32% голосований.
 
"Народный депутат от фракции "ОПЗЖ" Николай Скорик голосовал "за" во втором чтении законопроект об отмене возмещения для прогульщиков, но при этом попал в "прогульщики" из-за отсутствия на 49% голосований. Вместе с тем, по данным письменной регистрации он был зарегистрирован на всех заседаниях", - пишет "Чесно".
 
 
 
Письменно на всех 17-ти заседаниях также была зарегистрирована председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, но ее не было во время 48% голосований (карта отсутствует).
 
16 октября Верховная Рада приняла закон о лишении народных депутатов права на депутатские выплаты, если они без уважительной причины не будут голосовать на пленарных заседаниях, или пропускать заседания комитетов.
 
Если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не берет непосредственного участия в более чем 30 процентах голосований при принятии решений на пленарных заседаниях ВР или в более 50 процентах заседаний комитета, в состав которого он избран, такому народному депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.
 
Также 1 ноября заработала Э-регистрация нардепов, после чего посещаемость в Раде упала.
 

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Источник: korrespondent.net
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