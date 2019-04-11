Лента RSS
Подписаться на ленту
04 ноября 2019, понедельник, 17:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,28
04. 11. 2019

Дела Майдана будут приостановлены - ГБР

После передачи расследований по делам Майдана из Генпрокуратуры другим ведомствам они будут на время остановлены из-за необходимости для новых следователей ознакомиться с 5000 томов следственных материалов. Об этом заявил директор Госбюро расследований Роман Труба в колонке на сайте УП.

Он сообщил, что поскольку с 20 ноября прокуратура не будет проводить досудебных расследований, все незавершенные дела передадут в другие ведомства, в том числе - в ГБР.

По его словам, в ГБР "катастрофически не хватает следователей", на каждого приходится более 100 производств. В связи с этим Труба предлагает как можно быстрее принять изменения в закон о ГБР, которые отменят ограничение на количество сотрудников ведомства и упростит переход следователей, которые вели дела Майдана, из ГПУ в ГБР.

Ранее о приостановке дел Майдана заявил бывший руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Раньше сообщалось, что Генпрокуратура уволила трех прокуроров, которые расследовали преступления против Евромайдана.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.