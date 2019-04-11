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04. 11. 2019

В Мариуполе пешеход-нарушитель зарезал водителя

В Мариуполе пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте, убил ножом водителя за замечание о нарушении. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Само происшествие случилось еще 1 ноября, а сегодня подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

По информации прокуратуры, 1 ноября около 15.00 31-летний водитель Audi Q7, двигаясь по дороге в Левобережном районе Мариуполя, увидел, как перед его автомобилем пешеход перебегает дорогу в неустановленном месте. Водитель был вынужден резко затормозить, после чего вышел из машины и высказал свое недовольство. В ходе завязавшейся ссоры пешеход вынул нож и ударил им в грудную клетку водителя, после чего сбежал. Раненый, пытаясь самостоятельно добраться до больницы, сел за руль, однако вскоре потерял сознание и умер, а его неуправляемы автомобиль врезался в дерево на площади Победы.

По информации прокуратуры, 31-летний подозреваемый был задержан в тот же день.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что в Мариуполе за рулем своего Audi с ножевым ранением был обнаружен местный бизнесмен Александр Кузнецов. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. Однако подробности преступления в тот момент не назывались.

Ранее сегодня сообщалось, что в Виннице произошла обратная ситуация: водитель BMW нарушил правила дорожного движения, не пропустив людей на переходе, а затем вышел из машины и избил пешехода, сделавшего ему замечание.

В Стамбуле водитель автобуса въехал в остановку и напал с ножом на людей

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Источник: korrespondent.net
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