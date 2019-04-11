В Тернополе задержали "террориста" за угрозу взорвать копов

В Тернополе оперативники задержали мужчину, который угрожал устроить теракты в местном отделе полиции и управлении патрульной полиции. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 4 ноября.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев фактически ежедневно на линию "102" поступало по три-четыре звонка от неизвестного мужчины. Он постоянно кричал и хамил диспетчерам. А вчера, 3 ноября, мужчина позвонил и сообщил, что он вместе со своей компанией планирует теракты в местном отделе полиции и управлении патрульной полиции – забросать их гранатами.

Правоохранители оперативно установили, что "телефонным террористом" является житель Тернополя, 1959 года рождения. Во время обыска у него изъяли несколько мобильных телефонов.

Мужчину задержали. Ему инкриминируют статью о заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями (ч.1 ст. 259 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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Ранее сообщалось, что житель Донбасса позвонил 47 тысяч раз в скорую и попал в психбольницу. Мужчина установил рекорд 25 января 2019 года, совершив за день 1618 звонков.

Также стало известно, что в Черкасской области правоохранители задержали мужчину, который 25 октября сообщил о минировании Запорожской атомной станции.

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Источник: korrespondent.net