Стало известно, кто заменит Луценко в Раде

Место Ирины Луценко в Верховной Раде от партии Европейская солидарность займет бывший замминистра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко. Об этом свидетельствует избирательный список Евросолидарности.

30-летняя Бойко указана №24 в списке. В 2011 она окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

До 2015 года работала консультантом в ERM в Германии, где координировала проекты для газодобывающих компаний и финансовых институтов. 2017-2019 года - занимала должность замминистра энергетики.

Если Бойко откажется от мандата, в Раду пройдет бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Ранее сегодня Ирина Луценко подтвердила намерение сложить полномочия депутата в связи с проблемами со здоровьем. За прекращение полномочий должен проголосовать парламент.

Ее муж, бывший генпрокурор, Юрий Луценко заявил, что из-за состояния супруги вернулся из Лондона в Киев.

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Источник: korrespondent.net