Лента RSS
Подписаться на ленту
04 ноября 2019, понедельник, 19:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,28
04. 11. 2019

Стало известно, кто заменит Луценко в Раде

Место Ирины Луценко в Верховной Раде от партии Европейская солидарность займет бывший замминистра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко. Об этом свидетельствует избирательный список Евросолидарности.

30-летняя Бойко указана №24 в списке. В 2011 она окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

До 2015 года работала консультантом в ERM в Германии, где координировала проекты для газодобывающих компаний и финансовых институтов. 2017-2019 года - занимала должность замминистра энергетики.

Если Бойко откажется от мандата, в Раду пройдет бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Ранее сегодня Ирина Луценко подтвердила намерение сложить полномочия депутата в связи с проблемами со здоровьем. За прекращение полномочий должен проголосовать парламент.

Ее муж, бывший генпрокурор, Юрий Луценко заявил, что из-за состояния супруги вернулся из Лондона в Киев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.