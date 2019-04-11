Пираты похитили моряков греческого танкера

Четыре члена экипажа греческого танкера Elka Aristotle были захвачены в заложники неустановленными вооруженными лицами у берегов Того, сообщили ВМС этой страны.
"В понедельник, 4 ноября 2019 года, около 03:00, танкер Elka Aristotle... был атакован вооруженными лицами примерно в 18 километрах от порта Ломе", - говорится в распространенном флотом заявлении.
Среди захваченных два филиппинца, один грек и один грузин.
Танкер сопровождала охрана, которая вступила в противоборство с пиратами, в результате один из охранников получил огнестрельное ранение.
Сегодня также сообщалось, что пираты захватили норвежский сухогруз у берегов Бенина и похитили девятерых членов экипажа.
Пираты похитили 10 турецких моряков с судна у берегов Нигерии
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Источник: korrespondent.net
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