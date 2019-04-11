Избран глава нацкомиссии по тарифам

Главой Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), избран Валерий Тарасюк. Об этом сообщает пресс-служба комиссии в понедельник, 4 октября.

Соответствующее решение было принято новоизбранными членами НКРЭКУ путем тайного голосования.

"Валерий Тарасюк родился в 1976 году в пгт Казанка Николаевской области. В 1998 году окончил Киевский университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений. 29 октября 2019 назначен на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", - сообщили в НКРЭКУ.

Как сообщалось, на прошлой неделе Владимир Зеленский уволил двух и назначил четырех новых членов НКРЭКУ.

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Источник: korrespondent.net