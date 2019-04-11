Рождественский пост 2019-2020: дата и традиции

В Украине с 28 ноября начинается Рождественский пост. Он завершится накануне Рождества 6 января 2020, и продлиться 40 дней.

Рождественский пост имеет постоянную дату, поскольку отсчитывается от Рождества и всегда длиться ровно 40 дней.

Традиции Рождественского поста

Пост перед Рождеством Христовым является одним из самых важных для христиан. Его цель - духовно объединить христиан с Богом.

Суть Рождественского поста, как и любого другого, не только в том, чтобы ограничить потребление пищи. В пост принято ограничить веселья и застолья. Это вносит свою сложность в Рождественский пост, поскольку Новый год попадает как-раз на дни поста.

В этот период стоит отдать предпочтение молитвам, борьбе с дурными мыслями и соблазнами.

Это пост призван верующих приготовиться ко встрече Христа на Рождество. Пост длиться 40 дней потому, что это сакральное число для христиан:

– сорок лет Моисей водил еврейский народ по пустыне;

– сорок дней Иисус придерживался поста в пустыне перед явлением перед людьми;

– сорок дней перед вознесением воскресший Христос являлся людям.

Что разрешено есть в Рождественский пост

Рождественский пост не самый строгий среди христианских постов. Традиционно стоит отказаться от мясных, молочных продуктов и яиц. В некоторые дни разрешается вино

Первый период поста 28 ноября - 9 декабря.

В это время по понедельникам, средам и пятницам стоит практиковать сухоедение. Во вторник и четверг разрешается горячая пища с растительным маслом. Во время выходных дней можно есть рыбу и пить вино. Также эти продукты разрешены на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, праздник Андрея Первозванного - 13 декабря и день Николая Чудотворца - 19 декабря.

Второй период поста 20 декабря – 5 января.

Вторая часть Рождественского поста становиться строже. Из рациона полностью исключаются рыба и вино.

Сочельник 6 января. Самые ревностные верующие не едят ничего в Сочельник до восхода первой зари. После этого принято садиться за праздничный стол с 12 традиционными блюдами.

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Источник: korrespondent.net