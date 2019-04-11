Страх чиновников. Незаконное обогащение вернули

В Украине снова будут преследовать чиновников за незаконное обогащения. Получаешь 40 тысяч гривен в месяц, а живешь в элитной новостройке, записанной на тещу? Иди сюда, ответь, пожалуйста.

Статью о незаконном обогащении отменил в феврале Конституционный суд. Был большой скандал – НАБУ пришлось закрыть около 60 резонансных дел против топ-чиновников. Украине это угрожало большими проблемами на международной арене – лишением безвиза и транша от МВФ. Теперь статью о незаконном обогащении в Уголовный кодекс вернули. Но кого смогут наказать?

Новые правила

Ранее чиновников наказывали, если активы чиновника на 1 миллион гривен превышали его законные заработки. Теперь процедура будет другой.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение предлагается установить в случае, если приобретенные чиновником активы более чем на 6,5 миллионов гривен превышают его законные доходы. За это предусматривается заключение от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности.

В то же время законопроект предусматривает механизм гражданской конфискации имущества, "если сомнительные доходы чиновника стоят больше, чем его законные доходы, начиная с 1 миллиона гривен".

"Эти два механизма (ответственность и конфискация) будут работать вместе и, соответственно, за самые большие кражи будет уголовная ответственность, а меньше - гражданская конфискация... Механизм гражданской конфискации предусматривает решение суда. Предусматривает, что прокуратура собирать доказательства, идет в суд, и только в том случае, если суд соглашается с представленными доказательствами, наступает гражданская конфискация", - рассказала председатель антикоррупционного комитета парламента Анастасия Красносельская.

"Этот инструмент – и гражданская конфискация и уголовная ответственность – будет доступен только НАБУ, САП и ВАКС", - добавила председатель комитета.

Какие есть проблемы

Криминализация незаконного обогащения не имеет обратного действия во времени. То есть наказать чиновников, которые получили незаконное имущество до вступления в силу закона, невозможно, говорят специалисты. Соответственно, ни один из чиновников, в отношении которого НАБУ ранее проводило расследование, но вынуждено было закрыть производство из-за решения КС, к уголовной ответственности привлечь уже не смогут.

"Закрытые дела надо открывать по-новому, по вновь открывшимся обстоятельствам ... То есть старые грехи списались Конституционным судом", - отметил в комментарии DW эксперт по уголовному праву и проблемам коррупции Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк.

Могут возникнуть проблемы и с процедурой гражданской конфискации. Мария Лысенко. Существуют риски в расчете стоимости и распределения суммы незаконных активов. То есть будет риск посчитать все в сумму до 6,5 миллионов гривен и закрыть без уголовного дела.

"Гражданский процесс может стать способом избежать уголовной ответственности. И здесь все будет зависеть от того, насколько порядочно будет работать прокуратура", - считает юрист Transparency International Мария Лысенко.

Она прогнозирует, что сначала будут регистрировать множество уголовных производств, а потом доказательная база из них будет перетекать в гражданские дела.

Одним словом, моментальных результатов эксперты призывают не ждать.

Источник: korrespondent.net