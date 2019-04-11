Закарпатью грозит мусорный коллапс

Закарпатью угрожает мусорный коллапс - свалки заполнены на 85% или исчерпали свой ресурс, заявил губернатор области Игорь Бондаренко, сообщает 4 ноября официальный сайт облгосадминистрации.

"На сегодня сложилась критическая ситуация на полигонах и свалках области, поскольку почти во всех населенных пунктах они исчерпали свои мощности и заполнены на 80-85%", - сказал чиновник.

По информации первого заместителя председателя ОГА Ивана Дурана, в области ежегодно накапливается 1256 тыс. Куб. м или 298 тонн ТБО, а за последние годы наблюдается тенденция к его росту.

По словам председателя ОГА, критическая ситуация на полигоне твердых бытовых отходов в городе Ужгороде.

Для решения мусорной проблемы нашли три участка для размещения полигонов или строительства мусороперерабатывающего завода.

"Всем землякам следует понять, наконец, что утилизация отходов - это вопрос безопасности не кого-то отдельно, или какого-либо населенного пункта, это вопрос безопасности всего Закарпатья", - сказал председатель ОГА.

Напомним, в Киеве построят мусороперерабатывающий комплекс.

Ранее более 180 стран подписали пакт по борьбе с пластиковым мусором.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net