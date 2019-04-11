Зеленский поручил улучшить охрану арсеналов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно указу, Кабинет Министров Украины должен выделить необходимые средства для мероприятий по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ.

Также правительство должно урегулировать вопрос особого режима использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов ВСУ.

Министерство обороны Украины должно провести инвентаризацию вооружения, ракет и боеприпасов на арсеналах, базах, складах ВСУ и разработать действенный механизм контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций на таких объектах.

Кроме того, Минобороны должно усилить контроль за выполнением реконструкции технических территорий арсеналов; организовать надлежащее электроснабжение арсеналов, баз и складов ВСУ, инфраструктуры военных городков; обеспечить создание комплексной системы мониторинга потенциально опасных военных объектов.

Генеральному штабу ВСУ Глава государства поставил задачу повысить до стандартов НАТО уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения. Также Генштаб должен надлежащим образом организовать охрану и оборону арсеналов, баз и складов ВСУ и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.

Указ Президента вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 31 октября Верховная Рада создала временную спецкомиссию по расследованию взрывов на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы.

Как сообщалось, в ночь на 9 октября 2018 года начались взрывы на территории шестого арсенала в Ичне. В военной прокуратуре сообщили, что взрывы произошли вследствие диверсии. В Генштабе же заявили о четырех подрывах на складах, в результате чего начались пожары с последующей детонацией.

Также сообщалось, что 23 марта 2017 года на арсенале в Балаклее произошел пожар с последующими взрывами боеприпасов. Более 30 тысяч жителей города и близлежащих сел были эвакуированы. Погибли два человека и еще пять были ранены. Были разрушены и повреждены сотни жилых домов.

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Источник: korrespondent.net