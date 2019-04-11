Трамп требует личной явки своего обличителя в Конгресс

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение адвоката о письменных свидетельствах анонимного информатора на вопросы республиканцев Палаты представителей. Об этом Трамп в понедельник, 4 ноября, написал в Twitter.

"Его надо привезти, чтобы он дал показания. Письменные ответы неприемлемы! Где находится второй информатор? Он исчез после того, как я опубликовал стенограмму. Он вообще существует? Где информатор?" - написал Трамп.

Юрист информатора Марк Заид заявил в воскресенье, что он связался с конгрессменом-республиканцем Девином Нуньесом, членом комитета Палаты представителей по вопросам разведки, чтобы предложить возможность подать письменные вопросы своему клиенту.

Предложение было направлено частично на то, чтобы успокоить Трампа и республиканцев, требующих раскрытия личности обличителя.

Напомним, на прошлой неделе процесс импичмента президента Дональда Трампа вышел на новый уровень. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию о переходе процесса в стадию публичных слушаний.

Импичмент Трампа поддерживают почти 50% американцев – опрос



Напомним, 31 октября палата представителей США приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента Трампу. Документ предписывает профильным комитетам продолжать расследования о том, есть ли факты для импичмента главы государства. На практике разбирательства начались еще в конце сентября.

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Источник: korrespondent.net