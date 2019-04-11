Мать Гандзюк рассказала об ее последних словах

Мать погибшей херсонской активистки Екатерины Гандзюк Надежда сообщила, что именно сказала ее дочь незадолго до того, как умерла. Об этом она рассказала на брифинге в понедельник, 4 ноября, сообщает Укринформ.

"Когда она умирала, последние слова, которые она сказала, когда прощалась с Гандзюком (отцом - ред.), были следующие: "Я их недооценила, а они меня переоценили". Когда он пришел утром в больницу, в 8:40 Катя уже умерла", - отметила Надежда Гандзюк.

Мать погибшей также сообщила, что в день нападения на Екатерину, когда она шла на работу, в доме были отключены и лифт, и свет, а также отсутствовала вода.

"В день убийства Кати, когда она шла на работу, в доме был отключен лифт, отключен свет и не было воды. И когда Катю облили кислотой, то женщины, которые работали в небольшом магазине где-то в метрах 10 от места преступления, обливали ее газировкой, смывали эту кислоту. Я до сих пор не могу выходить на балкон, на котором лежит рюкзак Кати, а он принял значительную долю той кислоты, сейчас это куча черной скисшей грязи. Катя умерла бы на месте, если бы не тот рюкзак. А она ещё мужественно боролась, ибо было сильное желание жить", - сказала она.

В то же время Надежда Гандзюк выразила сомнение, что отключение лифта, воды и света было случайным.

"Вы думаете, что отключили воду, свет и лифт - и она с седьмого этажа спускалась, и эти лица смотрели на неё в окошко, как она спускалась и стояли на ступеньках, ждали ее - это не власть сделала, а наше ОСМД отключило? Я сомневаюсь, очень сомневаюсь", - подчеркнула она.

Напомним, что Служба безопасности Украины обещает в ближайшее время продемонстрировать результат в расследовании пяти уголовных производств, связанных с делом убийства Екатерины Гандзюк.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что скоро огласят важную информацию по расследованию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

СБУ расследует халатность полиции по делу Гандзюк

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Источник: korrespondent.net