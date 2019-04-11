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04. 11. 2019

Минсоцполитики хочет урезать выплаты по рождению ребенка

В Минсоцполиики решили не выплачивать помощь при рождении ребенка всем семьям, о чем идет речь в новом законе "О государственной помощи семьям с детьми”, передает канал 112.
 
Теперь предлагается предоставлять помощь при рождении - только если среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека не превышает 15% от общего размера пособия. Однако это не касается детей, которые живут в детских домах и полностью обеспечиваются государством.
 
Согласно пояснительной записке, в целом законопроект призван изменить порядок определения размера социальных пособий - не приравнивать их в процентном или кратном соотношении к прожиточному минимуму, а каждый год устанавливать суммы в законе о государственном бюджете Украины.
 
Министерство социальной политики опубликовало документ для обсуждения 28 октября, присылать предложения можно до 28 ноября.
 
Напомним, в Минсоцполити рассказали о новом механизме выплаты субсидий.
 
Еще сообщалось, что Минсоцполитки попытается отобрать льготы у нуждающихся.

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Источник: korrespondent.net
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