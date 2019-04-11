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04. 11. 2019

Украина получит от Канады серьезную военную помощь

Канада готовится поставить в Украину первую партию снайперских винтовок, 
рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, пишет 4 ноября Укринформ.
 
"Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнеров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет в Украине", - сказал чиновник.
 
По его убеждению, "это откроет двери к расширению спектра сотрудничества".
 
"Мы также обсудили основания специального механизма консультаций на уровне министров обороны, которые могли бы предметно говорить о потребности украинской армии, передавать эту информацию канадской стороне и сразу понимать, что возможно обеспечить, а что - нет. Надеюсь, первый подобный контакт состоится в конце ноября" , - отметил дипломат.
 
В позапрошлом году Канада внесла Украину в так называемый Контрольный перечень стран, в которых разрешены поставки автоматического оружия, таким образом отменив де-факто оружейное эмбарго Украине. Впервые информация о якобы подготовке к отправке в Украину из Канады снайперских винтовок появилась еще летом 2018-го, однако, этого до сих пор не произошло.
 
Во время визита в Канаду Василий Боднар встретился с заместителями министров иностранных дел и обороны, а также советником премьер-министра по внешней политике.
 
Напомним, в СНБО назвали оружие, производимое в Украине.
 
Еще сообщалось, что США передадут Украине военную помощь.

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Источник: korrespondent.net
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