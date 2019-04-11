Лента RSS
Подписаться на ленту
04 ноября 2019, понедельник, 22:31
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,28
04. 11. 2019

Импичмент Трампа: чиновники Белого дома отказались давать показания

Четыре чиновника Белого дома отказались в понедельник, 4 ноября, от дачи показаний в Конгрессе США по делу о расследовании импичмента президента Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Показания относительно возможного давления со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского должны были дать главный юрист Совета национальной безопасности Джон Айзенберг, а также три чиновника административно-бюджетного управления.

"Нет причин вызывать свидетелей, чтобы проанализировать мои слова и значение", - написал Трамп в своем Twitter.

Сообщается, что демократы были чрезвычайно заинтересованы в сведениях Джона Айзенеберга, который присутствовал во время телефонного разговора между Трампом и Зеленским 25 июля. По сведениям Александра Виндмана, Айзенберг перенес запись телефонного разговора в самую секретную компьютерную систему Белого дома.

Импичмент Трампа поддерживают почти 50% американцев – опрос
 
Напомним, 31 октября палата представителей США приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента Трампу. Документ предписывает профильным комитетам продолжать расследования о том, есть ли факты для импичмента главы государства. На практике разбирательства начались еще в конце сентября.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.