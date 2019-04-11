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04. 11. 2019

Аваков рассказал о крупной сделке с Airbus

Европейский авиастроительный концерн Airbus Group NV откроет в Украине свое представительство, заявил глава МВД Арсен Аваков по итогам встречи с вице-президентом дочерней французской вертолетостроительной компании Airbus Helicopters Оливье Мишелоном, о чем стало известно из Twitter чиновника.
 
"В Оксфорде с вице-президентом Airbus Helicopters Оливье Мишелоном обсудили поставку вертолетов для Авиации МВД на 2020 год и запуск нового сервисного центра… В планах - открытие представительства Airbus в Украине", - сообщил глава МВД.
 
По его словам, в ходе переговоров была достигнута договоренность о поставках Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службе, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии еще 10 вертолетов моделей Н225, Н145 и Н125.
 
Напомним, индийская авиакомпания сделала один из крупнейших заказов в истории Airbus.
 
Еще сообщалось, Airbus оценил потребность в новых самолетах на следующие 20 лет.
 

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Источник: korrespondent.net
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