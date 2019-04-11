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04. 11. 2019

Канада назначила нового посла в Украине

Канада назначила нового посла в Украине, о чем стало известно на сайте зарубежного правительства в объявлении главы МИД Христи Фриланд 4 ноября.
 
Сообщается, что канадским послом в Украину назначена Лариса Галадза. 
 
"Лариса Галадза становится послом Канады в Украине. Госпожа Галадза сменит Романа Ващука", - отметили в правительстве.
 
В свою очередь Ващук в микроблоге Twitter пожелал успехов своей преемнице. 
 
Ващук занимал должность посла с 2014 года. Галадза в 1994 году получила степень бакалавра с отличием по политическим наукам и этике в колледже Тринити (Университет Торонто), а в 1996 году - степень магистра по международным отношениям в Карлтонском университете в Оттаве. После обучения в 1996 году начала работать в министерстве национальной обороны Канады. В 2016 году она стала генеральным директором Программы миротворческих и стабилизационных операций МИД Канады. 
 
Напомним, Украина в скором времени получит от Канады серьезную военную помощь.
 
Еще сообщалось, что Канада признала Голодомор геноцидом.

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Источник: korrespondent.net
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