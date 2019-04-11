Заказчиков убийства Гандзюк накажут - Зеленский

В годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк президент Владимир Зеленский дал громкое обещание касаемо расследование этого громкого убийства, о чем стало известно из его пресс-службы 4 ноября.

"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", - процитировала пресс-служба слова главы государства, прикрепив картинку "Год без Кати".

Как известно, в понедельник мать Екатерины Гандзюк Надежда сообщила, что именно сказала ее дочь незадолго до того, как умерла. "Когда она умирала, последние слова, которые она сказала, когда прощалась с Гандзюком (отцом - ред.), были следующие: "Я их недооценила, а они меня переоценили". Когда он пришел утром в больницу, в 8:40 Катя уже умерла", - отметила Надежда Гандзюк. Напомним, что Служба безопасности Украины обещает в ближайшее время продемонстрировать результат в расследовании пяти уголовных производств, связанных с делом убийства Екатерины Гандзюк. Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что скоро огласят важную информацию по расследованию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

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Источник: korrespondent.net