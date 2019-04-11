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04. 11. 2019

Под ОП состоялась акция "Рік без Каті"

В понедельник, 4 ноября, в Киеве под Офисом президента проходит акция "Рік без Каті", на которую люди пришли почтить память херсонской активистки Екатерины Гандзюк, передает Страна.
 
Сотни человек пришли на акцию с плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?", "Мангер убийца", "Мовчання вбиває" та "Хто вбиває активістів?". Кроме того, на Банковой люди зажгли лампадки в память об активистке.
 
Активисты требуют справедливого расследования убийства Гандзюк.
 
На акции также дежурят правоохранители, присутствовали представители полиции диалога.
 
Также среди участников акции была замечена бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун и праворадикал Сергей Стерненко. Кроме тогою, мероприятие посетили бывший нардеп Игорь Луценко и глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.
 
 
Напомним, что Служба безопасности Украины обещает в ближайшее время продемонстрировать результат в расследовании пяти уголовных производств, связанных с делом убийства Екатерины Гандзюк.
 
Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что скоро огласят важную информацию по расследованию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
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Источник: korrespondent.net
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