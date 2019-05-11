МИД отреагировал на визит депутата РФ в Золотое

В Министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест в связи с поездкой депутата Государственной думы Российской Федерации Алексея Журавлева на Донбасс. Об этом говорится в комментарии МИД Украины в связи с незаконным пребыванием российского депутата на временно оккупированной территории в Луганской области.

"Выражаем решительный протест в связи с незаконной поездкой представителя законодательного органа РФ на временно оккупированную территорию Украины в Луганскую область, которая состоялась с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы Украины", - отмечается в сообщении.

В этой связи в МИД заявляют, что считают эту поездку "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

В то же время отмечается, что в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенного в действие указом президента Украины №176 / 2018 от 21 июня 2018 года, к Журавлеву уже применена ограничительная мера в виде бессрочного запрета въезда на территорию Украины.

Также сказано, что МИД совместно с правоохранительными органами Украины проверяет информацию, не находилось ли указанное лицо на участке разведения сил и средств в районе н.п. Золотое Луганской области.

Вместе с тем, украинская сторона уже обратилась к российской стороне относительно подтверждения факта осуществления упомянутой поездки и предоставления разъяснений о цели пребывания депутата Госдумы РФ на временно неподконтрольной правительству Украины территории.

"МИД Украины призывает российскую сторону прекратить нарушать украинское законодательство и напоминает, что поездки официальных лиц РФ могут осуществляться с согласия украинской стороны и через открытые пункты пропуска на украинско-российской государственной границе", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что поездка депутата Госдумы в Золотое является "нарушением всех норм".

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Источник: korrespondent.net