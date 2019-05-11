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05. 11. 2019

Подросток на вокзале получил 50% ожогов тела

В Броварах Киевской области 15-летний подросток получил 50% ожогов тела, пытаясь перелезть через грузовой вагон на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что парень самостоятельно обратился за помощью к работникам станции, которые вызвали милицию и помощь.

По предварительной информации, парень пытался перелезть через грузовой вагон на железнодорожном вокзале.

Отмечается, что сейчас подросток находится в медикаментозной коме. Впоследствии он будет перенаправлен в столичное ожоговое отделение.

"Полиция Киевщины обращается ко всем гражданам с призывом соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, напоминает о необходимости переходить железнодорожные пути в установленных местах, а также призывает родителей и педагогов проводить соответствующие разъяснительные беседы с детьми", - говорится в сообщении.

Работники ювенальной превенции и следователи Броварского района выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Источник: korrespondent.net
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