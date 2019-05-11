ЦИК будет транслировать заседания в прямом эфире

Центральная избирательная комиссия начнет видеотрансляцию своих заседаний на своем веб-сайте, начиная со вторника, 5 ноября. Об этом сообщается на официальной странице Комиссии. Пока трансляция будет осуществляться в тестовом режиме.

По словам пресс-службы серкетариата Комиссии, нововведение стало возможным благодаря сотрудничеству ЦИК с координатором проектов ОБСЕ в Украине.

"В рамках проекта "Усиление кибербезопасности и прозрачности избирательных процессов в Украине" в 2018 и первом полугодии 2019 года координатор провел тендер и закупил конференц-систему для залов заседаний Комиссии, а также обеспечил ее установку. Она, помимо прочего, позволяет вести и онлайн-трансляции", - говорится на сайте ЦИК.

Проект реализован при поддержке Миссии США при ОБСЕ, Министерства иностранных дел Норвегии и Постоянной миссии Словацкой Республики при ОБСЕ.

"Начало трансляции заседаний ЦИК станет еще одним важным и эффективным шагом по усилению открытости и прозрачности деятельности Комиссии", - отметили в ЦИК.

Ранее сообщалось, что назначен глава нового Центризбиркома. Избирательную комиссию возглавил Олег Диденко, прошедший по квоте Слуги народа. Ранее он был в ЦИК по квоте партии УДАР.

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Источник: korrespondent.net