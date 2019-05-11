Умер судья, открывший два дела против Кучмы

Муж известного адвоката и общественного деятеля Татьяны Монтян - судья Юрий Василенко, скончался в понедельник, 4 ноября. Об этом написал в Facebook журналист Владимир Бойко.

"В половине седьмого вечера 4 ноября скончался Юрий Александрович Василенко - легендарный судья в отставке, который, будучи судьей Апелляционного суда Киева, в октябре 2002 года возбудил два уголовных дела против тогдашнего президента Леонида Кучмы", - сообщил он.

Бойко выразил соболезнования жене умершего судьи Татьяне Монтян и четырем сыновьям. Причины смерти Юрия Василенко не уточняются.

Напомним, в прошлом году умер одиозный судья Бобровник, который вел дело Насирова.

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Источник: korrespondent.net