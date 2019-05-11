В ЕС напомнили, что заказчики убийства Гандзюк до сих пор не наказаны

В Европейском Союзе напомнили, что заказчики убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк до сих пор не наказаны. Об этом сказано в заявлении представительства ЕС в Украине на странице в Twitter.

"Сегодня исполняется один год со дня смерти Екатерины Гандзюк. Как подчеркнул комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, дело не забыто. Заказчики до сих пор не привлечены к ответственности. Безопасные условия для активистов гражданского общества должны быть гарантированы в Украине", - говорится в сообщении.

Today marks one year since the passing of Kataryna #Handziuk. As stressed by Cssr @JHahnEU the case is not forgotten. The instigators have still not been held accountable. Safe environment in #Ukraine for civil society activists must be ensured. https://t.co/XiyAAWunvn — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 4 ноября 2019 г.

Как сообщалось, в понедельник, 4 ноября, в Киеве под Офисом президента прошла акция "Рік без Каті", на которую люди пришли почтить память херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Заказчиков убийства Гандзюк накажут - Зеленский

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Источник: korrespondent.net