Итоги 04.11: "Год без Кати" и дела Майдана

Дела Майдана будут приостановлены

После передачи расследований по делам Майдана из Генпрокуратуры другим ведомствам они будут на время остановлены из-за необходимости для новых следователей ознакомиться с 5000 томов следственных материалов. Об этом заявил директор Госбюро расследований Роман Труба.

Он сообщил, что поскольку с 20 ноября прокуратура не будет проводить досудебных расследований, все незавершенные дела передадут в другие ведомства, в том числе - в ГБР.

Ирина Луценко решила сдать депутатский мандат

Нардеп от Евросолидарности Ирина Луценко в понедельник, 4 ноября, подтвердила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем.

"Уважаемые друзья! Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала она в Facebook.

Названы сроки запуска 5G в Украине

Мобильная связь 5G может появиться в Украине через три года. Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест.

"И хотя в Украине низкий ARPU (средние расходы на мобильную связь на одного человека в месяц - ред.), мы все-таки надеемся, что 5G придет в Украину, и это будет не через 20 лет, как было с предыдущими поколениями связи", - отметил замминистра.

Во всех областях Украины включили отопление

По состоянию на 4 ноября в Украине к отоплению подключены 85,2% жилых домов и 90,6% объектов социальной сферы. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины в Facebook.

Сообщается, что в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях отапливаются 100% жилищного и социального фондов. При этом, во Львове в связи со значительным потеплением частично приостановлена ​​подача тепла.

Названа новая дата разведения в Петровском

Разведение сил и средств в Петровском Донецкой области может начаться 8 ноября. Об этом заявил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко в понедельник, 4 ноября.

"Мы уже направили письмо в ОБСЕ. 7 ноября приступаем, 8 ноября - фактически разводимся, если не будет нарушен режим тишины", - отметил Кравченко.

Под ОП состоялась акция "Рік без Каті"

В понедельник, 4 ноября, в Киеве под Офисом президента прошла акция "Рік без Каті", на которую люди пришли почтить память херсонской активистки Екатерины Гандзюк.



Сотни человек пришли на акцию с плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?", "Мангер убийца", "Мовчання вбиває" та "Хто вбиває активістів?". Кроме того, на Банковой люди зажгли лампадки в память об активистке.

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Источник: korrespondent.net