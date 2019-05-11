Гончарук заявил, что зарплаты учителям повысят, но "не так как хотелось"

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что значительного повышения заработных плат учителям не будет, так как для этого нужно больше экономического роста. Об этом он заявил во время выступления в эфире программы Свобода слова на ICTV во вторник, 5 ноября.

"Мы пытались найти максимально средства для повышения зарплат педагогам. Повышение зарплат будут, но далеко не такие, которые нам хотелось бы. Для того чтобы обеспечить достаточные повышение, насколько заслуживают наши учителя, нам нужно больше экономического роста. Нам нужно, чтобы экономика производила больше ресурсов, больше налогов", - сказал Гончарук.

Напомним, что ранее Рада выделила миллиард на зарплаты шахтерам. Парламент проголосовал за изменения в законе о госбюджете и выделил миллиард гривен на выплату заработной платы шахтерам.

Также сообщалось, что Милованов рассказал, где в Украине самые высокие зарплаты. Столица Украины находится лишь на втором месте по уровню средней зарплаты. А на первом месте находится Мариуполь.

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Источник: korrespondent.net