Россия назвала условие возврата захваченных украинских кораблей

Переговоры о возвращении захваченных Россией украинских кораблей можно вести, если Украина публично признает свою провокацию в Керченском заливе. Об этом завил член Совета Федерации от аннексированного Крыма Сергей Цеков, передает агентство ТАСС во вторник, 5 ноября.

Комментируя ноту МИД Украины относительно требований вернуть корабли, Цеков сказал, что Киев так и не признал факт провокации, "что следовало бы сделать", только потом говорить об имуществе.

По его словам, украинские корабли могут быть полезными в расследовании.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Россия тормозит процесс выдачи захваченных кораблей. Он полагает, что россияне могут устранять последствия обстрела на этих судах.

Как известно, Россия задержала украинские военные катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" с украинскими моряками 25 ноября 2018 года. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения.

А 7 сентября текущего года Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В Украину вернулись 24 моряка и еще 11 человек, которые были в разные годы осуждены российскими судами.

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Источник: korrespondent.net