Лента RSS
Подписаться на ленту
05 ноября 2019, вторник, 09:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,28
05. 11. 2019

Стуки в ООС: 20 обстрелов, ВСУ без потерь

За сутки 4 ноября сепаратисты 20 раз нарушили режим прекращения огня: они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС во вторник, 5 ноября.

За минувшие сутки среди состава Объединенных сил потерь не было.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты совершили 10 обстрелов: четыре раза неподалеку Водяного - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; два раза вблизи Марьинки - с РПГ и стрелкового оружия; у Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Пищевика - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Старогнатовки - из стрелкового оружия; в районе Гнутово - из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксировано 10 вражеских обстрелов: на окраине Новотошковского - по всему спектру вооружения, начиная от стрелкового оружия до минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм;трижды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых и автоматических гранатометов; вблизи Хутора Свободного - из СПГ; в районе Крымского - из крупнокалиберных пулеметов; дважды у Троицкого - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и СПГ; неподалеку Железного - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новгородского - из автоматических гранатометов.

Напоминим, что за сутки 3 ноября сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный ранен.

Также сообщалось, что за сутки 2 ноября сепаратисты 15 раз нарушили режим прекращения огня. Двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.