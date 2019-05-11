Гончарук рассказал, как планирует уменьшить количество чиновников

Кабмин в рамках экономии планирует уменьшить количество государственных чиновников с помощью применения IT-инструментов. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в эфире программы Свобода слова на ICTV в понедельник, 4 ноября.

Премьер сообщил, что уменьшение чиновников планируется "на 10 а то и больше процентов".

"Количество функций (государственных служащих) уменьшится на еще больший процент, безусловно. Но главную экономию, мы предполагаем за счет применения IT-инструментов. То есть современных баз данных, которые позволят нам экономить время. Это самое главное. И иметь более точные данные", - сказал Гончарук.

Напомним, что ранее у Зеленского обсудили перевод всех госуслуг в онлайн. Команда Зеленского планирует до 2024 года перевести 90% всех государственных услуг в онлайн-режим.

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Источник: korrespondent.net