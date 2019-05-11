Лента RSS
Подписаться на ленту
05 ноября 2019, вторник, 10:40
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,28
05. 11. 2019

Гончарук рассказал, как планирует уменьшить количество чиновников

Кабмин в рамках экономии планирует уменьшить количество государственных чиновников с помощью применения IT-инструментов. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в эфире программы Свобода слова на ICTV в понедельник, 4 ноября.

Премьер сообщил, что уменьшение чиновников планируется "на 10 а то и больше процентов".

"Количество функций (государственных служащих) уменьшится на еще больший процент, безусловно. Но главную экономию, мы предполагаем за счет применения IT-инструментов. То есть современных баз данных, которые позволят нам экономить время. Это самое главное. И иметь более точные данные", - сказал Гончарук.

Напомним, что ранее у Зеленского обсудили перевод всех госуслуг в онлайн. Команда Зеленского планирует до 2024 года перевести 90% всех государственных услуг в онлайн-режим.

Все в интернет. Как будет жить цифровая Украина

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.