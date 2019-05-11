В Сирии задержали сестру аль-Багдади

В городе Азаз в Сирии турецкие подразделения захватили 65-летнюю Расмию Авад, которая является сестрой убитого главаря "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади. Об этом сообщает Reuters во вторник, 5 ноября.

Ссылаясь на высокопоставленного турецкого чиновника, агентство передает, что задержаны также ее муж и невестка. Силовики хотят получить от Авад информацию о внутренних процессах "Исламского государства".

Представитель президента Турции заявил, что арест сестры аль-Багдади является "еще одним примером успеха" турецких контртеррористических операций, а также свидетельствует о решимости Анкары в борьбе с ИГ.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Ранее "Исламское государство" подтвердило информацию о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади.

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Источник: korrespondent.net