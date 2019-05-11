У Трампа назвали приоритеты в политике по Украине

Администрация США во главе с Трампом всегда последовательно поддерживала Украину в борьбе с коррупцией, в усилении оборонных возможностей, защите демократии и свобод украинцев. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью для радио KCMO.

"В отношении Украины мы были сосредоточены на нескольких вещах. Прежде всего это страна с глубокой историей коррупции. И наша миссия, миссия нашего посла, миссия господина Волкера была очень четкой - она заключалась в создании набора инструментов, чтобы новое руководство, Президент Зеленский и его команда могли достичь того, о чем они заявили во время кампании, а именно - уменьшение риска коррупции", - отметил госсекретарь США.

Кроме того, он упомянул российскую агрессию на Донбассе и аннексию Крыма.

"Тогда президент Обама отказался предоставить им системы вооружения, необходимые для защиты государства", - сказал Помпео.

По его словам, президент Трамп в этом вопросе занимал последовательную позицию: трижды утверждал предоставление Украине американского оружия.

"Мы также обеспечили украинскую сторону технической помощью, которую предыдущая администрация отказалась предоставлять. Мы настойчиво поддерживаем украинский народ", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Кроме того, подчеркнул Помпео, Вашингтон был сосредоточен на сохранении демократии и свободы в Украине, а также в масштабах Европы, - и в то же время на защите американцев.

Как сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео никогда не видел свидетельств того, что Вашингтон пытался добиться каких-либо действий от Киева в обмен на оказание финансовой и военной помощи.

Советник Помпео подал в отставку из-за Украины

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net