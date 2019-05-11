В центре Ровно сгорел ресторан

В ночь на вторник в центральной части города Ровно произошел пожар в ресторане Lion, который находится на улице Соборной, 11б. Пострадал охранник заведения, сообщает региональное управление ГСЧС 5 ноября.

"Прибыв по указанному адресу, бойцы ГСЧС установили, что огнем охвачена часть крыши. Все свидетельствовало о позднем выявлении и сообщении о пожаре. Была угроза распространения пламени внутрь ресторана по другим помещениям. На тушение спасатели подали с разных сторон водяные стволы. В 3:15 пожар удалось локализовать, а в 5:20 полностью ликвидировать", – говорится в сообщении.

Огонь уничтожил кровлю на площади 100 кв. м и повредил перекрытие на площади 50 кв. м. Удалось спасти помещение ресторана и оборудование.

После ликвидации пожара стало известно, что охранник ресторана пытался самостоятельно потушить пожар еще до приезда спасателей.

"Мужчина получил ожоги лица, верхних конечностей I-II ступеней и был госпитализирован в Ровенскую областную клиническую больницу. Он находится под наблюдением врачей", – рассказали в ГСЧС.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

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Накануне в Киевской области в селе Насташка произошел крупный пожар в фермерском хозяйстве. Было уничтожено перекрытие и крыша на площади 2500 кв. м.

Также сообщалось, что на заводе Потоки в Днепре произошел мощный взрыв и пожар. Ударная волна от взрыва была такой силы, что местные жители подумали, что это землетрясение.

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Источник: korrespondent.net