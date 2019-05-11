Денисова заявила об ухудшении состояния здоровья у четырех заключенных в РФ

Здоровье четырех украинских политзаключенных – Джемиля Гафарова, Сервета Газиева, Энвера Омерова и Асана Яникова, удерживаемых в России по подозрению в участии в запрещенной на территории РФ религиозной организации Хизб ут-Тахрир, – ухудшается. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook во вторник, 5 ноября.

"Согласно уточненной информации, Джемиль Гафаров, которого удерживают в ФКУ СИЗО 5 ГУФСИН России по Ростовской области, находится в преддиализном состоянии и нуждается в срочной госпитализации. У Сервета Газиева, удерживаемого в ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области, проблемы с кишечником и зубами. Он также нуждается в срочной госпитализации", – рассказала Денисова.

Также, по данным омбудсмена, Энвер Омеров и Асан Яникова имеют проблемы со здоровьем, которые требуют немедленного хирургического вмешательства. Их удерживают в одном из крымских СИЗО.

Денисова обратилась к своей коллеге в РФ Татьяне Москальковой и просила провести полное медобследование граждан Украины, по результатам которого предоставить соответствующую помощь.

Ранее сообщалось, что голодающего в РФ украинского заключенного Александра Шумкова вывезли в московское СИЗО. Приговоренный к четырем годам тюрьмы в России, украинец голодает, настаивая на прекращении использования политзаключенных в шантаже со стороны РФ.

Также стало известно, что Людмила Денисова повторно обратится к РФ насчет освобождения 113 украинцев.

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Источник: korrespondent.net