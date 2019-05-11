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05. 11. 2019

Гончарук рассказал об онлайн-системе переписи населения

Правительство намерено организовать процесс переписи населения через систему онлайн-инструментов. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления в эфире программы Свобода слова.

"Мы посмотрели на различную практику в мире, как делается перепись. И сейчас ищем возможность сделать перепись максимально с учетом онлайн-инструментов. То есть стимулировать людей самостоятельно заполнять информацию о себе", - заявил глава Кабмина.

Ранее сообщалось, что перепись населения в Украине запланирована на конец 2020. Сначала украинцам предоставят возможность пройти перепись онлайн, а затем перейдут к личному обходу.

Перепись населения: в Минюсте назвали вопросы

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Источник: korrespondent.net
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