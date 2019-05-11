В горсовете Ужгорода идут обыски

В горсовете Ужгорода во вторник, 5 октября, проходят обыски по делу о выделении земельных участков в 2014 году. Об этом сообщается на странице горсовета в Facebook.

Согласно сообщению, следственные действия проводят сотрудники Госбюро расследований и СБУ.

"В помещении Ужгородского городского совета проводятся следственные действия работниками ГБР и СБУ, касающиеся выделения земельных участков в 2014 году Ужгородским городским советом предыдущего созыва", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 октября НАБУ провело обыски в кабинете председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна и руководителя юридического отдела аппарата совета.

Ранее прошли обыски в мэрии Днепра из-за хищений.

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Источник: korrespondent.net