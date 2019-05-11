Лента RSS
Подписаться на ленту
05 ноября 2019, вторник, 13:40
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,28
05. 11. 2019

Глава лесхоза, пойманный на взятке, вышел под залог в 5 млн грн

Виктор Сыса, работавший директором госпредприятия Гутянское лесное хозяйство, вышел из-под ареста под залог в 5 млн гривен. Об этом со ссылкой на одного из его адвокатов Игоря Черезова сообщают Українські новини во вторник, 5 ноября.

"Вчера внесли залог, и он вышел из СИЗО", - сказал Черезов. По его словам, залог внесли родственники директора лесхоза.

Отметим, что Сысу задержали, когда он пытался дать взятку детективу НАБУ в размере $100 тысяч.

Теперь Сыса обязан прибывать в суд по каждому требованию детектива или прокурора в уголовном производстве; не покидать населенный пункт, в котором он проживает, без разрешения детектива; уведомлять детектива о смене места проживания; удерживаться от общения со свидетелями по данному делу, носить электронный браслет контроля и сдать загранпаспорта.

Напомним, что ранее на Кировоградщине депутату вручили подозрение в вымогательстве. Депутат горсовета Светловодска требовал заплатить ему 35 тысяч гривен несуществующего долга, когда был директором коммунального предприятия.

Также сообщалось, что вымогатели требовали у бизнесмена $70 тысяч несуществующего долга. Главарь злоумышленников ранее имел общей бизнес с пострадавшим, но они прекратили сотрудничество. Тогда злоумышленник решил "выбить" часть денег у бывшего партнера.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.