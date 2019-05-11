Глава лесхоза, пойманный на взятке, вышел под залог в 5 млн грн

Виктор Сыса, работавший директором госпредприятия Гутянское лесное хозяйство, вышел из-под ареста под залог в 5 млн гривен. Об этом со ссылкой на одного из его адвокатов Игоря Черезова сообщают Українські новини во вторник, 5 ноября.

"Вчера внесли залог, и он вышел из СИЗО", - сказал Черезов. По его словам, залог внесли родственники директора лесхоза.

Отметим, что Сысу задержали, когда он пытался дать взятку детективу НАБУ в размере $100 тысяч.

Теперь Сыса обязан прибывать в суд по каждому требованию детектива или прокурора в уголовном производстве; не покидать населенный пункт, в котором он проживает, без разрешения детектива; уведомлять детектива о смене места проживания; удерживаться от общения со свидетелями по данному делу, носить электронный браслет контроля и сдать загранпаспорта.

Напомним, что ранее на Кировоградщине депутату вручили подозрение в вымогательстве. Депутат горсовета Светловодска требовал заплатить ему 35 тысяч гривен несуществующего долга, когда был директором коммунального предприятия.

Также сообщалось, что вымогатели требовали у бизнесмена $70 тысяч несуществующего долга. Главарь злоумышленников ранее имел общей бизнес с пострадавшим, но они прекратили сотрудничество. Тогда злоумышленник решил "выбить" часть денег у бывшего партнера.

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Источник: korrespondent.net