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05. 11. 2019

На Полтавщине мужчину подозревают в убийстве младенца

В Полтавской области погиб шестимесячный ребенок. В убийстве подозревают его отца, сообщает региональное управление Нацполиции во вторник, 5 ноября.

Отмечается, что трагедия произошла в селе Вовчик Лубенского района. Тело мальчика поздно вечером 4 ноября в одном из домов обнаружил местный врач.

"На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. При осмотре на теле ребенка обнаружены телесные повреждения, вероятно нанесенные его 21-летним отцом", – говорится в сообщении.

Мужчина задержан. Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка (п.2 ч.2 ст.115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного лишения свободы.

Ранее в Днепре восьмилетнего мальчика облили бензином и подожгли. Это сделали другие дети во время игры.

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Источник: korrespondent.net
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