В детскую спортшколу Николаева залез голый мужчина

В Николаеве голый мужчина забрался на территорию спортивной школы, где в тот момент проводились детские соревнования по теннису. Видео инцидента опубликовано на Youtube-канале местного сообщества Черный список Николаев.
Сообщается, что мужчина кричал и просил о помощи.
"Детские соревнования по теннису начались с выпадения этого "птенца" из-за ограждением спортшколы с криками "лююююди, помогите!" Пока ехала полиция - прикрыли его тряпкой", – отмечается в описании к видео.
Позже выяснилось, что вещи мужчины находятся на берегу реки неподалеку от спортшколы.
Накануне сообщалось, что в Мариуполе по ТРЦ ходил голый мужчина.
Напомним, в Днепре по улицам гулял голый мужчина. Голый мужчина, на котором была только обувь, гулял по улицам и даже вступал в разговор с прохожим.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby