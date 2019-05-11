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05. 11. 2019

В детскую спортшколу Николаева залез голый мужчина

В Николаеве голый мужчина забрался на территорию спортивной школы, где в тот момент проводились детские соревнования по теннису. Видео инцидента опубликовано на Youtube-канале местного сообщества Черный список Николаев.

Сообщается, что мужчина кричал и просил о помощи.

"Детские соревнования по теннису начались с выпадения этого "птенца" из-за ограждением спортшколы с криками "лююююди, помогите!" Пока ехала полиция - прикрыли его тряпкой", – отмечается в описании к видео.

Позже выяснилось, что вещи мужчины находятся на берегу реки неподалеку от спортшколы.

Накануне сообщалось, что в Мариуполе по ТРЦ ходил голый мужчина. 

Напомним, в Днепре по улицам гулял голый мужчина. Голый мужчина, на котором была только обувь, гулял по улицам и даже вступал в разговор с прохожим. 

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Источник: korrespondent.net
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