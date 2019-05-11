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05. 11. 2019

Проект Госбюджета-2020 будет изменен ко второму чтению

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что проект государственного бюджета на 2020 год существенно изменят ко второму чтению. Об этом она сказала в интервью Экономической правде во вторник, 5 ноября.

Пересмотр главного финансового документа страны произойдет из-за нового макропрогноза и новой законодательной базы вместе с депутатскими предложениями.

"За неполные два месяца работы Верховная Рада приняла много важных реформ, которые будут иметь влияние на экономический рост. Это законы о концессиях, о приватизации, о выравнивании правил игры на таможне, о создании уполномоченных экономических операторов, об общем режиме транзита", - рассказала Маркарова.

По мнению министра, вышеуказанные законодательные инициативы будут имплементироваться в течение года, но в среднесрочной перспективе серьезно повлияют на экономический рост.

Маркарова считает, что Международный валютный фонд не "забракует" проект госбюджета из-за озвученных плановых показателей роста ВВП.

"5-7% [роста ВВП] – наша цель... Но бюджет не может рассчитываться целью, он рассчитывается на макропрогнозе... Для бюджета важен весь набор показателей. Это и номинальный ВВП, и инфляция, и потребление, и показатель курса гривны. Мы уже видим, что курс будет крепче", - заявила Маркарова.

Напомним, что ранее министры заявили, что больше всего спорили из-за бюджета. Каждый хотел получить больше госсредств по своим направлениям.

Также стало известно, когда госбюджет будут планировать на три года. В Минэкономики заявили, что у украинской власти уже есть бюджетная декларация на три года и обновлять под нее макроэкономический прогноз будут уже следующей весной.

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Источник: korrespondent.net
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