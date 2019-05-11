На Харьковщине женщина попала в больницу с подозрением на дифтерию

В Харьковской области госпитализирован еще один человек с подозрением на дифтерию. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает Укринформ со ссылкой на заместителя директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Наталью Куфтерину.

"Первый случай зафиксирован в конце октября – в инфекционную больницу госпитализировали жительницу Харькова. А 4 ноября госпитализировали жительницу Волчанска. Лабораторно диагноз еще не подтвержден, но клинические проявления, в частности, серый налет на миндалинах, указывают именно на дифтерию", – рассказала Куфтерина.

Обе женщины получают необходимое лечение. Состояние первой пациентки, которая заболела нетоксичной формой дифтерии, изначально было удовлетворительным. Второй пациентке после начала терапии стало лучше, сегодня ее состояние стабильное.

По данным Куфтериной, в Харьковской области в наличии есть 15 доз сыворотки, которую необходимо вводить при тяжелых формах заболевания. Пополнение этого запаса в регионе ожидают в течение месяца или двух.

А вот бесплатной вакцины против дифтерии в Харьковской области хватает – и для детей, и для взрослых. Обе заболевшие женщины не имели прививок во взрослом возрасте, отметила Куфтерина.

Также сообщается, что заболевания дифтерией не регистрировались в Харьковской области течение последних семи лет.

Ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что ситуация с дифтерией в Украине под контролем и речь об эпидемии не идет. Украина может рассчитывать на 450 флаконов сыворотки против дифтерии, и этого количества лекарств достаточно, заверила министр.

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Источник: korrespondent.net