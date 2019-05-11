Областной прокурор уволился после критики Гончарука

Прокурор Черновицкой области Олег Соболь уволился после критики его работы премьер-министром Алексеем Гончаруком 24 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Чиновник написал заявление об увольнении в пятницу, 1 ноября.

Сейчас обязанности прокурора Черновицкой области исполняет первый заместитель прокурора Игорь Мустеца.

Напомним, 24 октября во время рабочей поездки в Черновицкую область Гончарук раскритиковал деятельность Соболя, обвинив его в неэффективной борьбе с контрабандой на таможне.

Глава правительства сказал, что будет советовать генеральному прокурору Руслану Рябошапке уволить Соболя.

"Я уже сказал вам, господин прокурор, я считаю, что, если вы два года здесь работали, а «контрабас» еще есть, то я бы вас уволил. Я посоветую это и генеральному прокурору. Извините, ничего личного, но я считаю, что прокуратура должна бороться с контрабандой", - заявил Гончарук в своем выступлении в Черновицком национальном университете.

Олег Соболь был назначен на должность прокурора Черновицкой области в апреле 2017 года. Во время поездки в Черновцы тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко публично дал задание Соболю "бороться с местными контрабандными группировками" и "противодействовать монополизации коррупции".

Напомним, Рябошапка уволил десятки прокуроров.

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Источник: korrespondent.net