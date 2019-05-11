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05. 11. 2019

Прокурор Кулик незаконно построил этаж на крыше дома в центре Киева - СМИ

Прокурор Константин Кулик незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве. Строительство проходило во время расследования его незаконного обогащения. Об этом сообщается в расследовании журналистов программы Наші Гроші на Bihus info

В жилом комплексе Diplomat Hall на Жилянской, 59 семья Кулика владеет двумя квартирами общей площадью более 400 кв. м. Одна квартира в этом здании стоит в среднем 300 тысяч долларов.

Кроме того, у семьи Кулика в Дипломат Холле два гаража и одно помещение на крыше (88 кв. м). Одна из квартир записана на сожительницу Кулика Ирину Немец.

Журналисты утверждают, что специалисты Киевской райгосадминистрации приезжали в ЖК с проверкой и в своем отчете написали, что строительства дополнительного, 14-го, этажа не увидели.

Кроме того, строительство "этажа Кулика" не согласовывал ни Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева, ни Государственная архитектурно-строительная инспекция.

В Едином реестре документов отсутствует информация о выдаче документов, дающих право на строительство объекта по улице Жилянская, 59, помещение 1420.

По словам журналистов, 14-й этаж для Кулика строился во время расследования незаконного обогащения прокурора.

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Как сообщал Корреспондент.net, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Кулику копии ходатайств с материалами о применении к нему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением средств контроля, а также отстранения от занимаемой должности.

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Источник: korrespondent.net
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