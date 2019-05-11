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05. 11. 2019

Гончарук отрицает приостановку сотрудничества с МВФ

Премьер-министр Алексей Гончарук отрицает информацию МСМИ о приостановке сотрудничества с МВФ до взыскания средств с бывших акционеров ПриватБанка. Об этом он сказал во вторник, 5 ноября.

"Я каждый день встречаю в СМИ манипуляторные истории, как будто кто-то заморозил программу. Это не отвечает действительности. У нас рабочий процесс", - сказал премьер.

При этом он напомнил, что процесс по взысканию средств с бывших собственников ПриватБанка продолжается.

"Слухи, что программа заморожена – слухи, которым не надо верить", - подчеркнул Гончарук.

Напомним, ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что МВФ отложил транш для Украины поскольку его члены опасаются, что президент Владимир Зеленский не вернет выведенных из украинских банков активов.

Ожидается, что новая миссия МВФ прибудет в Украину в ноябре.

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Источник: korrespondent.net
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