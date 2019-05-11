Субсидии на следующий год сократили на семь миллиардов

Обновленный проект бюджета на 2020 года предусматривает 48 млрд грн на выплату льгот и жилищных субсидий, что на 7 млрд грн меньше, чем в 2019 году.
В то же время министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что плановых расходов хватит на выплаты всем, кому требуется субсидия.
"Этот вид помощи зависит от доходов и материального положения людей. И мы не изменяли абсолютно никаких критериев", - сказала она.
Ранее премьер-министр Алексей Гончарук представил доработанный проект бюджета-2020.
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Источник: korrespondent.net
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