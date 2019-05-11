На Харьковщине мужчина растлевал семилетнюю племянницу

В поселке Безлюдовка в Харьковской области полиция задержала мужчину за развращение своей семилетней племянницы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области во вторник, 5 ноября.

Накануне к правоохранителям обратилась 28-летняя женщина, которая сообщила, что ее родной брат совершил в отношении ее семилетней дочери развратные действия.

По месту жительства заявительницы полицейские задержали 37-летнего мужчину, который год назад освободился из мест лишения свободы, а последние несколько недель жил у сестры.

"Во время досудебного расследования следователи установили, что вечером женщина уложила девочку и трехлетнего сына спать и ненадолго ушла из дома. Когда заявительница вернулась, то увидела, что ее брат лежит возле детей в постели полуобнаженным и прикасается к девочке. Женщина сразу вызвала полицию", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса (развращение несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет. Следственные действия продолжаются.

Мужчина задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, что ранее под Днепром мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку. Мужчину задержали. В полицию обратилась мать девочки, которая сообщила, что в ее отсутствие дома 35-летний мужчина изнасиловал ее дочь.

Также сообщалось, что в Одессе пенсионер получил срок за изнасилование 13-летней девочки. Пьяный мужчина среди белого дня затащил несовершеннолетнюю жертву в киоск и совершил действия сексуального характера.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net