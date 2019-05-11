Замглавы облсовета Закарпатья: Необходимо создать Венгерский район

Заместитель главы Закарпатского облсовета Йосип Барто заявил о необходимости создания в регионе Венгерского района с центром в Берегово. Об этом сообщает портал ukrmedia во вторник, 5 ноября.

В Украине проходит административно-территориальная реформа, которая направлена на сокращение районов по всем областям. В Закарпатской области хотят сформировать четыре крупных района вместо существующих тринадцати. Барто считает, что существует проблема с распределением венгерских поселений в новых районах.

"Территории компактного проживания венгров собираются разделить между создаваемыми четырьмя районами закарпатской области, что нарушит коммуникацию между поселениями, необходимо создать пятый - Венгерский район", - заявил Барто.

Венгры Закарпатья считают, что должен быть создан (или переименован) еще и пятый район, где компактно проживает венгерская община Закарпатья, а это целый Береговский и части Виноградовского, Мукачевского и Ужгородского районов.

"Наша цель создать еще 5-й Венгерский район с центром Берегово, который объединял бы этих девять территориальных громад, которые имеют большинство и в этом районе венгерская община осталась большинством. То есть, в Закарпатье был бы Венгерский район с центром Берегово, который компактно включает в себя венгерские поселения", - говорит Барто.

Административная реформа должна учитывать многоэтнический состав нашей области и тот факт, что существуют культурные и языковые особенности региона. Необходимо учитывать все факторы при проведении реформы и утверждении перспективного плана районов.

"Все эти инициативы позволят приблизить Украину к европейским ценностям и решат проблемы межнациональных взаимоотношений", - подытожил Барто.

Напомним, что ранее СБУ завела дело из-за карты "венгерского" Закарпатья. В цвета флага Венгрии окрашены части Закарпатской области в пределах избирательных округов, на которых баллотируются кандидаты в нардепы от венгерского меньшинства.

Также сообщалось, что президента Венгрии обнадежила встреча с Зеленским. Янош Адер пригласил президента Украины посетить Венгрию и отметил заинтересованность в построении упорядоченных отношений между странами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net