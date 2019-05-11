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05. 11. 2019

Адвокат Трампа признал, что встречался с прокурором по делу Байдена

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани встречался с украинским прокурором Константином Куликом для обсуждения обвинения против Хантера Байдена. Факт встречи признал сам Джулиани, сообщает Reuters.

Издание также сообщает, что решение уволить Кулика уже принято. В качестве причины указывается то, что он не явился на экзамен, который всем сотрудникам Генеральной Прокуратуры было приказано сдать, чтобы сохранить свои рабочие места во время чистки в прокуратуре.

"Решение сместить кого-то, кто сыграл важную роль в усилиях Джулиани по поиску компрометирующей информации о Байденах, было принято, когда Украина пыталась избежать вовлечения в партизанскую борьбу в Вашингтоне", - уточняется в сообщении.

Противники Трампа из Демократической партии начали процедуру импичмента, утверждая, что Трамп злоупотребил своей властью, заставляя Украину провести расследование по делу Байденов, чтобы причинить вред бывшему вице-президенту, лидирующему среди кандидатов, которые бросят ему вызов на выборах 2020 года.

Украинагейт. В США задержали двух свидетелей

Напомним, Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. После чего в США запустили процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

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Источник: korrespondent.net
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